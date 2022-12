Albiol | «Il Napoli gioca un calcio verticale e offensivo Può arrivare in semifinale di Champions»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sabato allo stadio Maradona si giocherà l’amichevole trae Villarreal. La Gazzetta dello Sport intervista Raul, storico difensore centrale del, oggi al club spagnolo. Definisce quella di sabato sera «la partita del cuore». Verrà acon tutta la sua famiglia. «Purtroppo da quando sono andato via non siamo più riusciti a tornare, e la città è rimasta nel cuore di tutti noi, i bambini per primi: sono stati 6 anni meravigliosi, quando partimmo piangevano tutti, per loroè stata la cosa più bella della loro vita. Sarà una grande emozione».dice di seguire ildi Luciano Spalletti. «Eccome. Ho visto tante partite e mi sembra spettacolare.no un gran, molto difficile da contrastare. ...