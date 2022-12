Addio a Lalo Rodríguez | è giallo sulla morte del Re della salsa

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il cantante portoricano, 64 anni, una delle voci più celebristoria, è stato trovato morto martedì 13 dicembre davanti a un edificio nella zona residenziale di Sabana Abajo nel comune di Carolina nel nord di Porto Rico. La polizia portoricana ha riferito che una chiamata al sistema di emergenza ha allertato le autorità che si sono recate sul posto, dove un parente dell’artista ha identificato il corpo. Non c’erano segni visibili di violenza sul corpo e sarà l’autopsia a determinare la causa, ha detto la polizia in un comunicato. Il cantante, che aveva parte dell’orchestra di Eddie Palmieri, aveva lottato per anni contro la droga e l’alcol ed in passato è stato accusato di possesso di cocaina. Con una ...