Uno studio mostra un apprezzamento per gli acquisti nei piccoli negozi

(Di martedì 13 dicembre 2022) Senza neanche accorgersene siamo arrivati alle ultime due settimane prima del Natale, settimane e weekend soprattutto dedicati allo shopping e alla ricerca dei regali. Difficile rinunciare, anche se i tempi non sono di certo i migliori per spendere. Comprare un regalo per amici e familiari è qualcosa che fa piacere alla maggior parte delle persone, che pur di trovarlo si buttano nel caos e nel traffico delle città. Natale 2022: regali moda sotto i 200 euro guarda le foto Leggi anche › Regali di Natale “design” per veri ...