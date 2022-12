ULTIM’ORA – Contatti avviati tra Napoli e Sampdoria | si lavora ad uno scambio

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 13 dicembre 2022) Cristiano Giuntoli, dopo la straordinaria campagna acquisti estiva, è stato da molti dipinto come il vero top player del. Il ds azzurro è riuscito a rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti nonostante le cessioni di Koulibaly, Mertens, Insigne, Fabian Ruiz e Ospina. Il lavoro di Giuntoli, però, non si ferma mai. Dopo un avvio impressionante di stagione ilsta lottando per traguardi che ad inizio anno sembravano solo un lontano miraggio. Gli azzurri, infatti, sono primi in Serie A con 8 lunghezze di vantaggio sul Milan, primo inseguitore. Bartosz Bereszynski (Photo by Simone Arveda/Getty Images)in corso,Bereszynski Zanoli Nonostante questo, Giuntoli è al lavoro per offrire a Spalletti una rosa ancora più competitiva nella seconda parte di stagione. Se si ...