Strada chiusa a Casamicciola | studenti in protesta | “Negati i nostri diritti”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’allerta meteo proclamata per oggi anche ad Ischia ha provocato la nuova chiusura della statale 270, principale arteriale ischitana il cui blocco spezza in due l’isola costringendo ad un estenuante giro i veicoli passando per i comuni collinari. Le diverse chiusure dei giorni scorsi hanno provocato moltissimi disagi e proteste sull’isola, costituendo un grosso ostacolo anche per l’attività didattica di molte scuole che non possono essere raggiunte dae professori. Per questo oggi pomeriggio i rappresentanti deglidi tutte le scuole superiori dell’isola d’Ischia hanno comunicato che si riuniranno per chiedere azioni e misure immediate e concrete a tutela del loro diritto allo studio “ricorrendo anche ad azioni diqualora non vi sia da parte delle autorità ...