Sassuolo | Dionisi | “Bell’amichevole contro il Marsiglia Soddisfatto di prestazione e risultato”

Calcio in Pillole

Commenta per primo Un'amichevole di valore internazionale a Marbella per il: i neroverdi hanno affrontato e battuto il Marsiglia di Igor Tudor per 3 - 2, con i gol di ...gli uomini diIl tabellino di- Marsiglia 3 - 2 con i marcatori dell'amichevole invernale 2022 dei neroverdi, impegnati a Marbella contro i francesi. Test importante per i ragazzi di, che giocano alla pari contro ... Sassuolo, Dionisi: "La squadra sta bene, diamo continuità" Sassuolo, il commento di Dionisi. Il tecnico neroverde parla all'indomani della vittoria contro il Marsiglia in amichevole.Ieri pomeriggio, a Marbella, il Sassuolo ha battuto l’Olympique Marsiglia per 3-2 nella prima delle due amichevoli del ritiro spagnolo. Se il risultato va preso con le molle, come detto anche da Dioni ...