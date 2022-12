Organici sostegno | in totale 117 170 posti | nel 2023 24 saranno 9 000 in più I dati per regione

Orizzonte Scuola

... comuni di potenziamento e diper gli anni 2022/24. Le consistenze delle dotazioni organiche per i posti comuni, nazionali e regionali, del personale docente, di cui all'articolo 1, comma 64,...... lo spostamento dei posti in deroga diin organico di diritto dopo un biennio. Secondo ... precariato,e concorsi c'è il bisogno estremo di introdurre dei correttivi, altrimenti con ... Organici docenti 2022/24: 620.256 posti, 50.202 di potenziamento. Tutti i numeri per regione. TABELLE Sono 93 mila i posti di sostegno in deroga, 44% dei posti in organico funzionale. Anief chiede di rispettare il diritto allo studio dei nostri alunni. “Subito passino in organico di diritto” ...Gli Ispettori del Lavoro di Savona riuniti in assemblea il 6 dicembre hanno dato pieno sostegno alla proclamazione dello sciopero nazionale indetto dalle sigle sindacali previsto per la giornata del 1 ...