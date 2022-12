(Di martedì 13 dicembre 2022) Lo sfratto delladi piazza dei Ciompi è previsto per il 16 dicembre, giorno di preghiera e giorno in cui la Lega farà un presidio "per la ...

Il Consiglio comunale di Firenze ha ospitato Sanaz Partow, Aysan Ahmadi e Farideh Karam rappresentanti delle donne iraniane ... addirittura recuperando la questione della moschea in città - dichiarano ... Moschea Firenze, l'Imam: "Non vogliamo essere danneggiati, venerdì non si può chiudere" Lo sfratto della moschea di piazza dei Ciompi è previsto per il 16 dicembre, giorno di preghiera e giorno in cui la Lega farà un presidio "per la legalità" ...Venerdì è atteso l'ufficiale giudiziario nei locali di piazza dei Ciompi. Nel giorno del sermone saranno tantissimi i fedeli presenti. La speranza è che l'esecuzione venga posticipata di 60 giorni ...