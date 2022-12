Milan | Ibrahimovic | “Non ho più l’ego di 10 anni fa | gioco solo se posso incidere”

(Di martedì 13 dicembre 2022) “Sto bene, miglioro giorno dopo giorno, seguo il protocollo che ci siamo dati. Non c’è un calendario stabilito per il rientro: sono esperto di gestione degli infortuni, sbaglierei a fissare una data precisa”. Lo ha detto Zlatannell’intervista alla “Gazzetta dello Sport”. Non sono ancora chiare le tempistiche relative al suo ritorno in campo, ma il peggio sembra essere alle spalle e si può guardare con ottimismo al 2023. Ibra però parla da leader: “Nonandare in campoperché mi chiamoe magari passare una partita a camminare. Se ci sono, devo: altrimenti meglio panchina o tribuna. Non ho piùdi diecifa. Oggi sono diverso, più maturo, più responsabile: mi metto a disposizione dei più giovani e dell’allenatore, è ...

Dopo l'operazione al ginocchio sinistro subito lo scorso 25 maggio, Zlatansi è riunito ai compagni per la tournée di Dubai. Ancora non ...... ilgiocherà oggi contro l'Arsenal. Una sfida non certo facile per una squadra che deve fare i conti ancora con diverse assenze. Oltre agli infortunati Calabria, Maignan,e Florenzi,...Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola. L’attaccante del Milan ha parlato anche del Napoli, questo quanto evidenziato: Sul Napoli “Al momento ...Oggi pomeriggio il Milan affronterà l'Arsenal in amichevole. Chi non sarà impegnato nel match contro i Gunners, vale a dire Mike Maignan, Davide Calabria, Alessandro Florenzi, ...