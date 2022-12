LIVE Argentina-Croazia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | comincia la prima semifinale!

(Di martedì 13 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPAGELLE11? Palleggia lasfruttando al massimo la qualità in mezzo al campo; l’si difende, attenta, senza concedere spazi. 8? Inizio relativamente cauto per le due squadre, si studia l’avversario. 5? Dopo un bel fraseggio nello stretto sull’asse Sosa-Kovacic-Modric, viene servito Perisic che tenta il cross dalla sinistra, uscita sicura di Martinez. 4? Buon inserimento dalla sinistra di Tagliafico, impreciso però il lancio di De Paul; blocca facilmente Livakovic. 3? Mantiene il possesso la Nazionale di Zlatko Dalic, l’studia e attende; al momento è un 4-1-3-2, con Paredes davanti alla difesa e tre mezzali. 1? Fischio d’inizio,...

LUSAIL (QATAR) - Uscirà la prima finalista dei Mondiali in Qatar la sfida trae Croazia in programma oggi (martedì 13 dicembre, ore 20 italiane) all' Iconic Stadium di Losail . Dopo la 'battaglia' contro l'Olanda la 'Seleccion' di Messi cercherà di fare meglio del ...Dove vedere- Croazia L'incontro trae Croazia è in programma alle ore 20 al Lusail Stadium di Al Daayen. Sarà visibile in diretta esclusiva su Rai Uno, e disponibile su Rai Play ...Si decide la prima finalista dei Mondiali del Qatar nella sfida tra Argentina e Croazia. Dalic conferma lo schieramento con un'unica punta, Kramaric, con Pasalic e Perisic a supporto. Scaloni cambia a ...Sarà la sfida tra Argentina e Croazia a decretare la prima finalista di Qatar 2022. L'albiceleste arriva dalla vittoria ai calci di rigore contro l'Olanda e va a caccia della ...