Lagumdzija è il Credem Banca MVP di novembre

(Di martedì 13 dicembre 2022) SuperLegaAdis : sabato la premiazione prima di Modena – Padova Adis : le due nomination di migliore in campo ottenute nel penultimo mese dell’anno sono valse all’opposto turco di origini bosniache il titolo di miglior giocatore del mese. La targa celebrativa sarà consegnata durante il pre partita della gara di questa domenica, il 18 dicembre alle 19.00, tra Valsa Group Modena e Pallavolo Padova, valida per la 1a giornata di ritorno di SuperLega, in diretta su volleyballworld.tv. Nelle cinque gare disputate a, il posto due dei gialli ha messo a segno 101 punti, con una media di 20 a partita. La prima nomination dei giornalisti è arrivata il 6, nel match del PalaPanini contro la Top Volley Cisterna, la gara che ha dato il via alla cavalcata di ...