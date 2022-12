La notte li porta via per sempre alle loro famiglie | per Michele | Elisa e Sara non c’è stato niente da fare

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tragedia a Bari. A perdere la vita tre giovanissimi. Le tre vittime avevano 19,21 e 25 anni. Un altro ragazzo si trova in gravi condizioni. Il dramma è avvenuto a Modugno,porte di Bari. Un ragazzo è morto sul colpo mentre altre due giovani sono spirate poco dopo in ospedale. Un quarto, invece, ricoverato L'articolo proviene da Leggilo.org.

blue News | Svizzera italiana

Nellaforza lad'ingresso di un panificio in Via Spadolini di Montechiarugolo, per impossessarsi del registratore di cassa. Scoperto fugge e minaccia il titolare. Viene arrestato dai Carabinieri ...... Gaia Randazzo , sparita sul traghetto che da Genova stava raggiungendo Palermo nellatra il ... Guardia giurata vuole fare sesso con la collega, lei lo respinge e loin tribunale: 'Che vuoi ... News. La notte porta il Preventivo 2023. Lei stava guidando, mentre l'uomo di fianco a lei in macchina, ha approfittato della situazione per allungare le mani, ma senza il suo consenso. Entrambi erano impegnati nel turno di notte ...