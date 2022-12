I proprietari non ci sono | casa svaligiata in città

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Raid la notte scorsa in un’abitazione di via Giuseppe Saragat, a Benevento. Ignoti malfattori, approfittando dell’assenza dell’inquilino e probabilmente forzando la porta d’ingresso,entrati inrubando oggetti in oro e denaro per un controvalore commerciale ancora da quantificare. Sul posto, a seguito della denuncia presentata dalla vittima del furto,intervenuti gli agenti della squadra volante della Polizia di Stato per effettuare i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.