Fecondazione assistita e maternità surrogata | i figli del futuro

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il numero dei nuovi nati, soprattutto nel mondo occidentale, si è abbassato nel tempo tanto che ormai la difficoltà ad avereè un fenomeno largamente diffuso. Le cause di questo andamento sono diverse, in parte risiedono nell’inquinamento dell’aria e dell’acqua e nelle loro ricadute sulla salute, nella presenza di malattie che incidono sulla capacità di procreare sempre più presenti nella popolazione; ma sono anche legate ad elementi di tipo economico e lavorativo, determinanti circa la necessità di procrastinare la. A livello globale, il tasso di fertilità totale è sceso da 3,2 nel 1990 a 2,3 nel 2020. Tuttavia, si riscontrano ampie variazioni tra le regioni, che vanno dal 4,7 dell’Africa subsahariana all’1,3 dell’Asia orientale e dell’Europa meridionale. Nel 2020, l’Eurostat ha rilevato che i tassi di fertilità più bassi si trovano a ...

Si aggiungono i divieti eliminati dalla Legge 40 sullache hanno reso possibili oltre 14mila nascite ogni anno e le centinaia di barriere architettoniche abbattute. I volti ......un ultimo passaggio per poter salvare il rinoceronte tramite tecniche di riproduzione, l'... nel 2018 aveva già ottenuto embrioni di questo animale mediantein vitro, ma per la ...L'associazione fondata nel 2002 da Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e la vita dei diritti compie 20 anni. Tutti i traguardi raggiunti a tutela dei diritti ...La negoziazione assistita nelle controversie di lavoro è una procedura facoltativa, richiede una convenzione tra le parti ed avviene alla presenza ...