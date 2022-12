Calci e pugni all' albero di Natale | vandali beccati dalle telecamere di sorveglianza

(Di martedì 13 dicembre 2022) Un gruppo di ragazzini ha distrutto undiallestito fuori da un negozio nel Northampton , Inghilterra . Battaglia (epica) a palle di neve in stazione: il treno è in ritardo e i pendolari ...

... i vandali colpiscono ripetutamente l'albero, cercano di buttarlo per terra con diversie strappano via le decorazioni. I proprietari del negozio sono rimasti sconvolti e delusi quando hanno ...... si sarebbero prima recati a Marina di Ragusa, dove, poco prima dell'una, avrebbero strappato una collana d'oro dal collo di un minore loro coetaneo, colpendolo cone con un manganello. ...Alcuni tifosi del Marocco sono stati picchiati con cinte, calci e pugni – anche in quattro contro uno – dopo la vittoria della squadra ...Nove anni di reclusione sono stati chiesti, dal pm di Agrigento Gloria Andreoli, per un netturbino cinquantacinquenne di Favara ...