Alvaro Bautista | il 2023 in Superbike e la voglia di MotoGP

(Di martedì 13 dicembre 2022) Una grande annata inpere una stagione letteralmente da incorniciare per la Ducati che ha trionfato sia inche in SBK portando lo spagnolo e Francesco Bagnaia in cima alla classifica dei piloti. Proprio il corridore iberico, che quest’anno piazzerà il numero uno sulla sua moto, si sarebbe aperto alla possibilità di provare il bolide della classe regina. Le parole didi Ducati (Credit foto – pagina Facebook Ducati)“Aspettiamo di vedere se mi fanno fare un test con la, perché sembra una moto divertente – ha confessato in un’intervista rilasciata ad AS –. Se avrò buone sensazioni, avanzerò il mio secondo desiderio: ottenere una wild card. Ma prima di tutto provare la moto, fare qualche giro, sentire quella ...

... Race Engineer in Ducati Motor Holding, che accompagna ogni stagione alcuni tra i piloti più importanti al mondo come Scott Redding, Danilo Petrucci ed il neocampione del mondo; Marco ...... Race Engineer in Ducati Motor Holding, che accompagna ogni stagione alcuni tra i piloti più importanti al mondo come Scott Redding, Danilo Petrucci ed il neocampione del mondo; Marco ...SBK: “Alvaro è un pilota minuto e non ha bisogno di una guida fisica, mentre con la Fireblade devi combattere per andare forte. Petrucci È grande e grosso e ha una moto veloce, spero di batterlo” ...Si terrà giovedì 15 dicembre a Bologna, in Piazza Maggiore, Campioni in Piazza², la grande festa Ducati organizzata per celebrare i successi di Francesco Bagnaia e Alvaro Bautista nei campionati di Mo ...