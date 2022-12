La Gazzetta dello Sport

Continua l'ottimo momento dei Pelicans (18 - 8) che superano anche i Suns (16 - 11) e mantengono la testa della Western Conference. Con ...Successo di prestigiodei Celtics, trascinati da un Brown on - fire già nel primo quarto. ...sfolgorante da far passare in secondo piano perfino i 25 punti con 6 rimbalzi e 4 assist di... Zion fa quello che vuole: guarda New Orleans-Phoenix Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...