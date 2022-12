Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 1 373 casi e 8 morti | a Roma 839 contagi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sono 1.373 idi12 dicembre nelsecondo i dati del bollettino della Regione. Si registrano altri 8.I tamponi processati sono stati in totale 8.875, il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,4%. I ricoveri sono 808 (+22), 26 le terapie intensive (stabili) e +3.467 i guariti. Icittà sono a quota 839. Nel dettaglio i numeri delle24 ore. Asl1: sono 283 i nuovie 1 decesso; Asl2: sono 285 i nuovie 4 i decessi; Asl3: sono 271 i nuovie 0 i decessi; Asl4: sono 60 i nuovie 0 i decessi; Asl5: sono 88 i nuovi ...

Il Regno Unito nellegiornate è stato colpito da un'ondata di gelo con forti precipitazioni nevose : sono state registrate temperature molto basse, con picchi di - 15°C in Scozia. L'arrivo ...... agente investito investito a23 maurizio tuscano morto a 23 morto a23 morto autostrada morto investito a23 polizia stradale amaro poliziotto investitoColto da un malore, anziano ...ROMA (politica) - Nomine rinviate a dopo le elezioni regionali ilmamilio.it - nota stampa “La marcia indietro della Regione Lazio sulla incresciosa vicenda delle nomine degli EGATO, che prevede ...Nelle ultime 24 ore si è verificato anche un decesso (3.147 il totale dal inizio pandemia). Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, si registrano 8 ricoverati in più in area medica (176) ...