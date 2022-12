Tragico incidente nel barese | auto contro pullman | a Modugno muoiono tre giovanissimi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Continua a scorrere il sangue sulle strade italiane. Gli incidenti stradali hanno caratterizzato il ponte dell’Immacolata, con molte vittime, anche giovanissime. E poche ore fa, un altro drammaticostradale è avvenuto in Puglia. A, in provincia di Bari, tre ragazzi sono morti e altri due sono rimasti gravemente feriti in unavvenuto la scorsa notte sulla strada statale 96 in direzione Altamura. Il bilancio è davvero drammatico e le forze dell’ordine cercano di ricostruire la dinamica dei fatti per capire che cosa è successo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 21enne rimasto coinvolti in questo, è deceduto sul colpo. Successivamente hanno perso la vita anche due giovani, di 19 e 25 anni, che erano state trasportate in ospedale. Gli altri feriti ...