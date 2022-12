Sparatoria a Roma | chi sono le vittime | Sabina aveva 71 anni | Elisabetta 55 | Nicoletta 50

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Si chiamavanoSperandio,Silenzi eGolisano le tre donne uccise nellain via Monte Giberto a, un triplice omicidio per cui un uomo di 57, Claudio Campiti, è stato fermato dai carabinieri.Sperandio71Silenzi 55,Golisano 50. Facevano tutte parte del consorzio Valle Verde, che il killer attaccava sul proprio blog.Golisano (50), era commercialista dal 2002 ed esperta in revisione dei conti. Lo stesso incarico che ricopriva per il condominio di Campiti e che per questo l’messa da tempo nel mirino.Silenzi ...