Ronaldo | «Per il Brasile mi piacerebbe vedere nomi come Guardiola | Ancelotti o Mourinho»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 dicembre 2022)Nazario, ex attaccante del, ha parlato del possibile prossimo commissario tecnico della SelecaoNazario, ex attaccante del, ha parlato a Mundo Deportivo. PAROLE – «In panchina miallenare il. Sono solo voci, ma staremo a, e non ci vedo alcun problema aun mister straniero. Con la Croazia non abbiamo saputo perdere tempo nei supplementari dopo il gol. Dovevamo essere più intelligenti». L'articolo proviene da Calcio News 24.