Roma | barriere anti-clochard alla stazione Termini | ultimati i lavori tra via Marsala e via Giolitti

Repubblica Roma

... poco prima, aveva rubato un profumo del valore di circa 85 euro e, dopo aver superato le... emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di, per reati ..., panni stesi sulle transenne a Termini: benvenuti nella Capitale Fra queste nuove opere: 18 milioni saranno l'investimento per creare nuove pensiline e marciapiedi ai binari cui vanno aggiunti ... Via dei Fori Imperiali pedonale, scavi senza barriere: così cambierà il Centro storico Roma. Completato un muro anti-clochard nel sottopasso Turbigo. Si tratta di quel passaggio sotto la stazione Termini che mette in comunicazione via Giolitti e Via Marsala e, proprio insieme a quest’ul ...Insieme a via Marsala era uno dei simboli di degrado intorno alla zona della stazione Termini. Adesso nel sottopasso Turbigo ora è stato completato un muro anti-clochard. Parliamo di ...