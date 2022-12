Rifiuti | sequestrata una discarica abusiva nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoStriano (Na) –e potenzialmente pericolosa per l’ambiente e il vicino fiume Sarno: sequestro e denuncia. È accaduto a Striano (Napoli), dove i carabinieri forestali delle stazioni di Roccarainola e Marigliano, nell’ambito dei controlli relativi all’illecito smaltimento dei reflui industriali nel Sarno e nei suoi affluenti, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata, il titolare di un’autofficina di 25 anni. Durante il controllo dell’attività non autorizzata, veniva scoperta l’illecita gestione dipericolosi e non pericolosi consistenti in parti di veicoli non bonificati, veicoli danneggiati adagiati su suolo nudo, vari container sempre stipati senza alcuna protezione contenentidi veicoli ...