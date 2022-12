Paolo Fox vuota il sacco | per quale segno sarà un anno no

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Con l'arrivo delle fesse e l'avvicinarsi della fine del 2022 gli appassionati di astrologia aspettano con ansia l'oroscopo 2023: cosa dicono le stelle per l'che verrà? A dare le sue previsioni astrologiche come di consueto èFox, che ha dedicato un libro all'oroscopo 2023. Il popolare astrologo ha anticipato alcune tendenze sdegno peral settimanale DiPiù. Per l'Ariete il prossimoun "ricco di chiarimenti definitivi. Alcune coppie potrdecidere di sposarsi. Chi si sta tenendo in piedi per miracolo cadrà. Bene Giove e Marte". Per il Toro, invece, "marzoun mese di netto recupero e poi entrerà nelVenere. Maggio mese che favorisce gli incontri. Per chi vuole sposarsi inizia una fase molto importante". I ...