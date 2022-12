Neymar e i messaggi Whatsapp a Rodrygo | «I rigori li sbaglia chi ha il coraggio di batterli»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 dicembre 2022)ha reso pubblici iinviati suai compagni di Nazionale del Brasile dopo l’eliminazione dal Mondiale. Attraverso delle ‘stories’ di Instagram, l’attaccante di proprietà del Paris Saint-Germainha così reso noto il contenuto di un scambio dicon, Thiago Silva e Marquinhos. «Ti scrivo – ha indicato al talento del Real Madrid – per dirti che sei forte. È un onore vederti crescere nel Brasile. Ilichi ha ildi, anche io ne hoti molti e ho imparato da ognuno di essi. Ma non mi sono mai arreso» E ancora: «Ti voglio ringraziare, non per come ti comporti da giocatore, ma per il bravo ...