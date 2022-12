Manovra | La Russa “L’esercizio provvisorio sarebbe un danno”

La: 'Esercizio provvisorio sarebbe danno per il Paese' 'Alla conferenza dei capigruppo è ... Io credo che se qualcuno tentasse non di contrastare la- questa è la funzione dell'opposizione ...Siamo chiamati a continuare a difendere il Paese dalla guerra di aggressione". Lo ha detto, a ... La risposta di Mosca non si è fatta attendere e non la lasciato grandi spazi di. "Temo che ...ROMA (ITALPRESS) – “Se qualcuno tentasse non di contrastare la Manovra ma di andare all’esercizio provvisorio, farebbe un danno non al governo ma all’immagine dell’Italia”. Lo ha detto il presidente d ...La maggioranza lavora per procedere ad un'ulteriore scrematura degli emendamenti segnalati alla manovra (da 35 miliardi di euro) in vista del voto in Commissione Bilancio alla Camera atteso nel fine s ...