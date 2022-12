Lazio | Immobile svela | “L’avversario più forte che ho incontrato giocava in Serie A”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ciro, attaccante dellae della Nazionale, è stato inserito nella GOAL50, speciale classifica redatta da GOAL. La classifica è stata stilata grazie ai voti degli appassionati di oltre 50 paesi diversi e va a formare la lista dei migliori cinquanta giocatori dell’anno solare. Infatti per la seconda volta il bomber dellarientra in questa classifica. Decisivi i 23 gol segnati con lada gennaio a novembre.ha poi raccontato il sua carriera trami i microfoni di GOAL., parla: “Chiellini uno dei più forti” Ripercorrendo la sua carriera,si è soffermato su momenti, avverarsi ed ex calciatori per cui prova stima ed orgoglio. Infattiricorda con piacere Giorgio ...