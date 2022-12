Iran | giustiziato oggi un altro manifestante Processi farsa e confessioni estorte | è strage di ventenni

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Nell’sprofondato in una irreversibile spirabile repressiva di orrore e morte, èdi. Proprio, dal regime che ostenta il pugno duro sulle proteste scoppiate dopo la morte di Masha Amini, arriva la notizia dell’esecuzione di un secondo, Majidreza Rahnavard,questa mattina a Mashhad. L’accusa è quella di aver ucciso due Basiji, ossia due componenti della forza paramilitare fondata dall’ayatollah Khomeini. La sentenza è arrivata al termine di un processo che – e non è certo il primo caso – ha rappresentato una “messinscena” della giustizia. Non per niente, secondo gli attivisti per i diritti umani – riferisce tra gli altri il Tgcom24 – «Rannawad ha subito violenti pestaggi durante la detenzione. Tanto che durante l’arresto ha avuto la ...

