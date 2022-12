I suicidi tra studenti che non arrivano alla laurea raccontano il disagio di una generazione schiacciata dal successo

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Per decenni abbiamo subìto il mito del. Ci hanno detto che bisognava finire tutti gli studi nei tempi, avere voti alti per emergere, restare nei binari dei programmi educativi, fare carriera prima degli altri. Chi non era dentro al sistema, chi saltava un passaggio, chi restava indietro, era un reietto, letteralmente un emarginato. La nostra società ci ha imposto l’ideale positivo della persona die ci ha fatto credere che per ottenere la felicità avremmo dovuto aspirare a quel modello, convincendoci che solo raggiungendo obiettivi ambiziosi e traguardi lontani, ci saremmo sentiti completi. Ma la felicità non deve essere uno status symbol: quello che ci rende contenti probabilmente non soddisferà le aspettative o l’approvazione sociale. Fare in fretta, per gli altriRiccardo Faggin è morto dopo essere finito con l’auto contro un ...