Dichiarato morto “resuscita” nella cella frigorifera

... il 118 non è arrivato in tempo, perché subito dopo quell'ultima chiamata il corriere è. Sul ... E ancora: 'La tragica vicenda in cui è rimasto vittima Franco - hail senatore e ...TRENTO . Soltanto venerdì scorso a Bolzano, un senza dimora di 19 anni èper il freddo . Se da una parte lo stesso sindaco di Trento Franco Ianeselli aveva commentato "... haIaneselli, ...Scopri tutte le notizie, i video e gli approfondimenti dalla regione Marche e leggi online su ANSA le ultime ore aggiornate in tempo reale.L'annuncio della scomparsa del più amato 'scaldapubblico' di Cologno Monzese l'ha data su Instagram Jerry Scotti. Tanti i commenti e i ...