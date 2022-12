CorrSport – Kvaratskhelia non al top | perché bisogna restare sereni

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Kvichanon è ancora nel pieno delle forma, il georgiano non ha brillato come suo solito durante la tournée in Turchia. Il Napoli ha ritrovato sicurezze e voglia di giocare e di vincere durante le due amichevoli disputate in Turchia. Gli azzurri hanno visto la crescita esponenziale di Tanguy Ndombele e sono rimasti ancora più abbagliati da Giacomo Raspadori. Ma in generale è la voglia del Napoli disempre sul pezzo a dare un’ottima impressione ed a far stare tranquillo Luciano Spalletti. Napoli rientro dalla Turchia:non ancora al top Se proprio si vuole trovare una nota negativa si deve guardare alle due prestazioni di. Ma ci sono ampie giustificazioni riassunte bene da Corriere dello Sport: “Semmai, ma questa è preparazione (parte due),ancora deve ripresentarsi il ...