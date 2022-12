Biathlon | Coppa del Mondo Annecy-Le Grand Bornand 2022 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Prosegue in maniera incessante ildelladeldi-2023. Dopo il round di Hochfilzen (Austria), è la volta del terzo appuntamento ad-Le Gran Bornard. Sulle nevi francesi si prospetta un’altra tappa molto interessante e tutta da vivere. Il via alle danze sarà dato dalla sprint maschile giovedì 15 dicembre, mentre il giorno successivo sarà la volta del medesimo format al femminile. Sabato 17 sarà la giornata degli inseguimenti uomini e donne, mentre domenica 18 sarà la volta delle due mass start. In casa Italia la coppia Lisa Vittozzi/Dorothea Wierer darà la caccia alle posizioni di vertice, ma attenzione alla crescita delle giovani, come Rebecca Passler. Parlando di nouvelle vague, non si può non citare sul versante maschile Tommaso Giacomel. Il ...