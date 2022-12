Liberoquotidiano.it

L'analisi diIl presidente ucraino Volodymyrha ricordato che c'è una "carenza acuta" di energia elettrica in diverse regioni ucraine causata agli attacchi russi; e ha denunciato ...... Presidente dell'Ucraina dal 2019 E sulla Forze Armate, aggiunge: "Difendere il nostro ... missile in Moldova Ucraina: "Costretti a black - out mirati per stabilizzare la rete" Ildegli ... Zelensky, dramma a Odessa: "Oltre un milione di persone senza elettricità" Per riparare il sistema elettrico danneggiato dai droni lanciati dall'esercito russo la notte scorsa su Odessa e la regione potrebbero volerci fino a due o tre mesi: 'Se si ha l'opportunità di lasciar ...Beato quel popolo che non ha bisogno di eroi, diceva Bertolt Brecht e aveva ragione da vendere. Agli ucraini, purtroppo per loro, ne è servito uno e lo hanno trovato in un uomo che mai avrebbe immagin ...