Vende un grammo di hashish a un giovanissimo | arrestato

(Di domenica 11 dicembre 2022) RIETI – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rieti hanno, per cessione di sostanze stupefacenti, un trentenne originario del Gambia, già noto alle forze di polizia. Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio teso alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari hanno notato il giovane, nei pressi della stazione ferroviaria di Rieti, che cedeva una dose di, del peso complessivo di 1ad un acquirente,in cambio di 10,00 euro. Sono state poste sotto sequestro la sostanza stupefacente e la banconota utilizzata per comprare la droga. Ilacquirente, è stato, invece, segnalato alla Prefettura di Rieti quale assuntore di sostanze stupefacenti. Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase ...

La Legge per Tutti

... chiunque introduce,, trasporta, acquista o detiene un quantitativo di tabacco lavorato estero superiore a 10 kg è punito: con la multa pari a 5,16 euro per ognidi prodotto; con la ......un prezzo tra i 50 - 60 (un pacchettino da 0.6) per arrivare a 80 - 90 euro per un quasi un... Il crack quando arriva, cresce esu un territorio... dimostra senza se e senza me un tessuto ... Cosa rischia chi vende tabacco di contrabbando I Carabinieri di Albano Laziale hanno messo a segno ben due operazioni antidroga nel giro di pochissimo. Un servizio nel quale i militari hanno arrestato un 25enne italiano e 3 cittadini ventenni di n ...A 20 anni ha già in tasca 60 dosi di droga ed è stato arrestato. La Squadra mobile di Bologna, dopo alcune segnalazioni su una possibile attività di spaccio tra via Zago e via Stalingrado, ha predispo ...