Un giorno da Toro

(Di domenica 11 dicembre 2022) 1972: Cresciuto nelle giovanili granata, in Torino vs Napoli 0-0, esordisce in granata Walter Novellino. Questa è la sua unica presenza in granata: ad attenderlo altri destini, compreso uno scudetto con il Milan. Con il presidente Cairo avrà però la possibilità di tornare in granata da allenatore, raggiungendo così un suo grande sogno. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

