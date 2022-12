Traffico Roma del 11-12-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 dicembre 2022) LuceverdeBuona domenica pomeriggio da Simona cercherà Bentrovati è rallentato intesto ilzona Villa Borghese tra il Muro Torto Via Pinciana e via Venetosu Lungotevere rallentamenti tra Ponte Sant’Angelo e Ponte Cavour e sul lungotevere possibili difficoltà di circolazione all’altezza dell’isola Tiberina intanto a Trastevere rallentamenti vicino alla zona di Porta Portese Oggi domenica giornata con il mercato al Villaggio Olimpico il mercato in viale della XVII Olimpiade attenzione divieti di sosta nel pomeriggio dalle 15 in centro manifestazione in piazza della Madonna di Loreto e oggi sono agevolati gli spostamenti con i mezzi pubblici cose gratuite dettagli nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con ...