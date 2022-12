Roma | lite condominiale a Fidene | 3 morti e 4 feriti Arrestato 57enne

Nelle ultime ore, rivela Relevo , è andata in scena anche unatra lo stesso calciatore e Monchi , ex dirigente dellae attualmente ds degli iberici: la tensione è alta e così il classe 1992 ...A rivelarlo, alla luce dei tragici fatti sfociati ain una sparatoria mortale proprio a causa di unacondominiale , una ricerca inedita che il Codacons svela in esclusiva all'Adnkronos, e ...quartiere nel Nord Est di Roma. L’abitazione dell’uomo, entrato in crisi dopo la morte del figlio 14enne, appare in cattive condizioni. Nella facciata, c’è uno striscione con la scritta «Consorzio ...Claudio Campiti, 57 anni, ha ucciso 3 donne e ferito 4 persone al culmine di una lite condominiale nella zona Nord-Est della Capitale ...