Leo Messi | perché ora che si arrabbia può vincere

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 dicembre 2022) Gli occhi dicono tutto, quelli di Leodi più. Sono diversi rispetto al passato. Più fermi, convinti, feroci. Li incroci e ti spaventi. Li osservi e ti domandi se appartengono all'uomo che un tempo soffriva la sua stessa grandezza. Sono occhi vecchi di 35 anni, occhi che hanno visto di tutto e che vivono un Mondiale per l'ultima volta. Li ha forgiati il passato per vivere al meglio il presente, il qui e ora del Qatar che offre la possibilità di chiudere una carrier aleggendaria, Croazia (e non solo) permettendo. Lo sguardo dinell'ultimo mese è sempre stato spiritato, come se fosse nel “flusso”. STATO DI TRANCE - Gli americani l'hanno ribattezzata “teoria del flow”, ovvero l'esistenza di un momento nella vita in cui si entra in uno stato di trance agonistica e si vive un'esperienza di forte concentrazione in cui benessere e prestazioni ...