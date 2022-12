La verità di Wilma Goich | la VIP replica alle parole di Edoardo Vianello

(Di domenica 11 dicembre 2022)si sbilancia sulla storia d’amore con: la gieffina rivela la sua versione. Ecco cosa è emerso nelle ultime orenel corso della ventunesima puntata del Grande Fratello Vip torna a parlare della separazione dal maritoe della loro storia d’amore. In diretta il conduttore Alfonso Signorini mostra alla gieffina ledirilasciate nella sua biografia, nel libro il cantautore parla della storia d’amore che i due hanno vissuto.inoltre rilascia anche la sua versione sulla separazione dalla vippona. Leggi anche –> primo battibecco tra sonia bruganelli e sarah te lo dico da donna ...

Alfonso Signorini ha spiegato alla vippona che proprio in questi giorni è uscito il libro dell'ex marito, in cui diverse storie che racconta sono diverse da quelle cheaveva raccontato in ...'Quando mi hai detto di vergognarmi sono stata molto male, ho pianto', interviene. Le tre si ... Arriva quindi Gegia e lo bacia così scoprono la. 'Esiste, è bello, è dolcissimo, Antonella ...