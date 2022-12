Incidente stradale a Cantalupo | morti Lorenzo Pantuosco | Lorenzo Vancheri | Denise Maspi e Vincenzo Parisi

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ennesima strage del fine settimana. Il bilancio è pesantissimo: 3, 2 feriti gravissimi e altri 2 meno gravi. L’è avvenuto attorno alle 4 trae e Cabanette, nei pressi del passaggio a livello, nell’Alessandrino. Sono rimasti coinvolti sette giovani, tra cui una ragazza di 15 anni morta sul colpo dopo essere stata sbalzata fuori dalla vettura. L’impatto è avvenuto lungo la provinciale 244. Gli altri deceduti sono un giovane di 23 anni e uno di 21 anni. Due le persone ricoverate in codice rosso, tra cui una sedicenne trasportata in sala operatoria, e due in codice giallo. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri. Sul posto i Vigli del Fuoco. Il conducente è stato arrestato con l’accusa di omicidioaggravato. Si tratta di un alessandrino di 23 anni di origini marocchine. Le ...

È morta questa notte, all'ospedale di Udine , la mamma di 34 anni rimasta gravemente ferita ieri, sabato 10 dicembre, nell'di Castions di Zoppola. Jessica Cimarosti - riporta il Gazzettino - abitava con la famiglia a Maniagolibero e non è sopravvissuta alle gravi lesioni riportate. Fuggono dall'alt dei ..., l'ennesimo di questo ultimo periodo, oggi 11 dicembre alle 11,30 lungo la Sr 308 all'... Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Poliziadel distaccamento di Piove di Sacco ...È successo nei pressi di Udine, dove in seguito a un grave incidente stradale è morta Jessica Cimarosti, donna 34enne madre di una bambina di 3 anni ...Non ce l'ha fatta Jessica Cimarosti, la donna di 34 anni che nella giornata del 10 dicembre 2022 è rimasta coinvolta in un incidente a Zoppola, è morta.