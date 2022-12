Finardi | «Io | il Pci e i polli surgelati volanti al Parco Lambro»

Leggi su panorama

(Di domenica 11 dicembre 2022) I genitori liberali, lui con la tessera del Partito comunista (che gli fu ritirata). I concerti politicizzati e turbolenti al Festival di Re Nudo a Milano e l’amicizia con Lucio Battisti. Eugeniopresenta il suo nuovo album Euphonia Suite e racconta ricordi ed emozioni di un 70enne ancora ribelle: «A Campovolo, sul palco con Ligabue, mi sono davvero emozionato, come ai vecchi tempi». Incredibile, fino a pochi secondi c’erano solo fili lisci, adesso che mi servono le cuffie per l’intervista il poltergeist dei cavetti li ha trasformati in un groviglio inestricabile. È sempre così...» dice divertito Eugenio, al telefono dalla sua casa milanese a due passi da San Siro. Settant’anni, distante dalle ansie da classifica e dalla fama fine a sé stessa, il cantautore della musica ribelle (titolo di uno dei suoi cavalli di battaglia pubblicato nel ...