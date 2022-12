Basket | Serie A | Venezia batte ancora Brescia Colpo Sassari a Tortona | bene Napoli

(Di domenica 11 dicembre 2022) Sono tre gli anticipi della decima giornata dellaA di. La Dinamosi riprende dalla brutta sconfitta casalinga contro Milano dello scorso turno e piazza uno splendidoesterno contro la Bertram. I sardi si impongono in volata per 82-79 sui piemontesi, che subiscono il primo ko davanti al loro pubblico. Una vittoria importantissima per la Dinamo, che rientra nella corsa per le Final Eight di Coppa Italia. Un match che si è deciso solo nel finale: tripla di Dowe, Macura segna dalla lunetta, Robinson glaciale ai liberi e poi due errori consecutivi di Daum e Christon. Si rilancia anche la GeVi, che ferma il buon momento della Dolomiti Energia Trento. I campani si impongono per 69-58 in un match che si è deciso nell’ultimo quarto, dove ...

