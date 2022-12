Ultime Notizie – Caserta | 73enne muore in scontro con furgone | trovato autista in fuga

(Di sabato 10 dicembre 2022) Unè morto a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto a Mondragone () tra il suo motorino e un, che si è allontanato subito dopo lofacendo perdere le proprie tracce. Sul posto, in via Consortile del Savone all’altezza dell’incrocio tra la strada provinciale 259 e la strada provinciale 7, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Mondragone. Il, subito soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, ma è morto poco dopo a causa delle ferite riportate. Le ricerche avviate dai Carabinieri hanno permesso di rintracciare l’autocoinvolto nell’incidente, lungo la Ss 7 Quater “Domitiana” ...

Il Sole 24 ORE

Alla sua approvazione manca poco, ma la manovra economica, la prima del nuovo governo Meloni , continua a tenere banco: entro due settimane la legge di bilancio dovrà approdare al Senato , e la ...M5S: vicenda grave e inquietante 'Lesulle presunte mazzette e regali da parte del Qatar per influenzare le decisioni del Parlamento europeo sono gravissime e inquietanti'. Lo dichiara la ... Ucraina ultime notizie. Nella notte abbattuti 10 droni kamikaze russi Bioshock 4 non è affondato e non naviga in cattive acque, tutt'altro. Ecco cosa è saltato fuori sullo sviluppo ...Il Consiglio di Stato ha chiuso il caso grazie ad una sanatoria ottenuta dal Comune, che voleva demolirlo, in cambio di una sanzione da 7.222,50 euro ...