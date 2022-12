Tragedia al Rally del Veneto | auto esce di strada | morta la navigatrice Barbara aveva 53 anni

Incidente ealdel Veneto in corso nel veronese. Un'auto, una Peugeot 205, è uscita di strada a Badia Calavena ( Verona ) durante la seconda prova della gara riservata alle auto storiche: la ...... seguito da Gabriele Ceteroni su Peugeot 205e da Andrea Ruani su Fiat 128 Berlina. Un vero ... ← Terni, ucciso 42enne dopo esse stato pestato a sangue a borgo Bovio: ladopo una lite ...Il mortale incidente è avvenuto poco prima delle 11:00 di sabato 10 novembre durante una manifestazione in Veneto dedicata alle auto storiche ...L’incidente è avvenuto a Badia Calavena nel Veronese dove era in corso la manifestazione riservata alle auto storiche. La vittima, di 53 anni, è di Reggio Emilia ...