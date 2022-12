Saman Abbas | il corpo integro e il segno sulla gola L’avvocato di parte civile | “Morte atroce”

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tre ipotesi per ladi, a 18enne pachistana per il cui omicidio sono indagati o imputati i familiari. L’analisi deldella giovane uccisa perché si opponeva a un matrimonio combinato ha indotto gli esperti a soffermarsi su una specie di ferita appena sotto il mento. Anche se non è ancora sicuro come sia stata uccisa. La giovane potrebbe essere stata stranta, soffocata, oppure si potrebbe trattare di un taglio. PerRiziero Angeletti,nel procedimento con l’Unione delle Comunità islamiche in Italia, “da questo primo esame parziale ma certamente importante ne è derivata una considerazione sulle modalità di esecuzione dell’uccisione della ragazza – ha detto ...

