Saint Omer | una Medea contemporanea che indaga la complessità della maternità

(Di sabato 10 dicembre 2022) Titolo:Regia: Alice Diop Paese di produzione/anno/durata: Francia/2022/122 minuti Interpreti: Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville, Aurélia Petit, Xavier Maly, Robert Cantarella, Salimate Kamate, Thomas De Pourquery Programmazione: Lab80 (Auditorium di PiazzaLibertà) Un’aula di tribunale e l’inquadratura fissa, leggermente obliqua, di Laurence Coly, cardigan ocra, in monocromia con le pareti in legno. Una delle diverse immagini ferme di, in sala dall’8 dicembre. Indugia spesso sui volti e sugli sguardi Alice Diop, regista documentarista, al suo primo film di finzione, che del documentario sfrutta l’immagine minimale per descrivere il processo a Laurence, una giovane donna franco-senegalese (interpretata da Guslagie Malanda) accusata di aver ucciso la propria ...