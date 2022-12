Perché Mbappé e Bellingham rivoluzioneranno il calcio

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 dicembre 2022) Judeha l’età di Kylianal Mondiale scorso. La mano invisibile che scrive le trame del, evidentemente dotata di uno spiccato senso dello spettacolo ha deciso, nei quarti di Qatar 2022, di mettere in contrapposizione Inghilterra e Francia, ma soprattutto due fenomeni, uno in fase di lancio e uno in cerca di consacrazione, due rappresentanti asincroni di una generazione che vedremo ancora a lungo e con piacere, mentre un’altra di campioni che hanno già vinto ciò che si poteva si avvicina al congedo. Si abbassino un po’ le luci su Inghilterra-Francia; è così che si vedono brillare più forte le stelle.lo osserviamo ormai da un pezzo: a 19 anni e 5 mesi era già impegnato a trainare la Francia che diventava campione del mondo in Russia, ora ha quattro anni in più e all’energia ha aggiunto ...