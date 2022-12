Pattinaggio artistico | Finali Grand Prix Torino 2022 | calendario | programma | orari e tv

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ilcompleto con gli italiani in gara, il, glie la diretta tv delledel circuito ISUdi, indall’8 all’11 dicembre. Al PalaVela saranno presenti i più importanti protagonisti della scena mondiale. Occhi puntati sul nostro giovane campione Daniel Grassl, che si presenta nel capoluogo piemontese come il primo pattinatore di singolo maschile italiano a qualificarsi per lesenior del circuito. Ma l’Italia a livello senior avrà in gara anche la coppia di danzatori formata da Charléne Guignard e Marco Fabbri, più le due coppie ...

Delude invece la sudcoreana Yelim Kim , rimasta attardata in sesta posizione con 61.55 (29.63, 31.95) a causa di un grave passaggio a vuoto nell'axel (invalido) e per via di un triplo flip ammonito ...È iniziata con il botto la seconda giornata delle Finals of Grand Prix ISU diin corso al PalaVela di Torino , con la storica medaglia di bronzo di Sara Conti e Niccolo Macii nella gara delle coppie di. Mai nessuna coppia italiana era ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix seconda giornata: bronzo per Sara Conti e Nicolò Macii nella gara a coppie ...