Mondiali 2022 | Kane come Baggio | quando il rigore decisivo va alto

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il ricordo per gli italiani è indelebile. Robertova sul dischetto nella finale di Pasadena dei1994, contro il Brasile. Volto tirato, concentrazione, rincorsa, tiro incredibilmente. E’ il modo peggiore di sbagliare i rigori. Lo stesso errore che fa oggi Harryche, a cinque minuti dal novantesimo del quarto di finale deiin Qatar, sparailche avrebbe consentito all’Inghilterra di pareggiare con la Francia, conquistando con ogni probabilità i supplementari. Ancora una volta, rincorsa, tiro forte,di un metro sulla traversa. Sembra impossibile non prendere la porta da undici metri, ma nelle occasioni che contano veramente la porta si stringe anche per uno specialista ...

La Francia supera l'Inghilterra 2 - 1 nella seconda partita dei quarti di finale del Qatar e incontrerà in semifinale la sorpresa Marocco che ha eliminato il Portogallo oggi per 1 - 0. Sblocca al 16' ...La Francia prosegue il suo cammino aiin Qatar e si avvicina ulteriormente all'atto finale del 18 dicembre. All'Al Bayt Stadium la squadra di Deschamps si impone con il risultato di 2 - 1 sull' Inghilterra e strappa il pass per ...Dopo la vittoria sul Portogallo in Qatar i tifosi del Marocco scendono in piazza per festeggiare una storica prima semifinale ai Mondiali ...Le stesse scene si erano già viste il 1 dicembre, quando il Marocco aveva vinto 2-1 contro il Canada, e cinque giorni dopo quando hanno eliminato la Spagna, guadagnandosi il passaggio agli ottavi dei ...