Lavoratori in nero e con il Reddito di Cittadinanza | scattano le denunce 

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli, hanno controllato diverse attività della zona. Focus del servizio il contrasto al lavoro sommerso e la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza e igiene. Durante le operazioni i carabinieri hanno denunciato il socio di una società titolare un bar. Dagli accertamenti sono emersi la mancata visita medica deie la loro omessa formazione. Tre iintrovati nel locale e tra questi due sono percettori deldiper cui saranno segnalati all’Inps. Denunciato anche l’amministratore unico di un altro locale notturno della periferia. Anche in questo caso i Carabinieri hanno trovato tre ...

3 i lavoratori in nero introvati nel locale e tra questi 2 sono percettori del reddito di cittadinanza per cui saranno segnalati all'Inps. Denunciato anche l'amministratore unico di un altro locale notturno della periferia. Anche in questo caso i Carabinieri hanno trovato tre lavoratori in nero. In particolare, 2 dei 5 dipendenti presenti al momento dell'accesso sono risultati impiegati in nero. Nei confronti del titolare sono state elevate sanzioni.